» هذا ما قاله "صلاح" عن هتافات الجماهير له

01 نوفمبر 2018 - 10:00 م

قال محمد صلاح لاعب منتخب مصر ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، إنّه شعر بالاندهاش حين سمع الجماهير تهتف باسمه.



وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لموقع “ليفربول”، أنّ الجمهور له أغنيات عدة يستخدمها لتشجيع اللاعبين، إلا أنّ “الملك المصري” أكثر الأغنيات التي أحبها، وتابع: “سمعت الجمهور يهتف باسمي بعد 10 أو 15 مباراة، واعتبرت تشجيع الجمهور نجاحًا كبيرًا، هم صنعوا أغنية باسمي بعد 3 أشهر فقط من انضمامي للفريق”.



أوضح صلاح، أنهّ يشعر بالإحساس ذاته كلما سمع الجمهور يهتف باسمه، ويتذكر دائمًا غناء الجمهور له حين تلقى جائزة الحذاء الذهبي في مباراة “برايتون”، لافتا إلى أنّ هذا اليوم كان مميزًا جدًا له، خاصة بعد تلقي ابنته الدعم والتشجيع من الجمهور أكثر مما تلقاه هو شخصيًا.

