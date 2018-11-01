  • الخميس 01 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:25 م
بحث متقدم
محمود محيي الدين

أبرز مشكلات الإصلاح الاقتصادي في مصر

ترامب وخاشقجي

أمريكا تتوعد بمحاسبة كل المسئولين عن مقتل خاشقجي

أرشيفية

هذه أبرز الإجراءات المترتبة على شريحة «صندوق النقد» الخامسة

أرشيفية

بعد عامين على القرار.. هذا ما جناه المصريون من التعويم

أردوغان

شرط تركيا للموافقة على زيارة المدعي العام للسعودية

شعار الاخوان

مفاجأة.. قيادات إخوانية ترغب في العودة إلى مصر

أعضاء مجمع البحوث الإسلامية

الأزهر يحسم الجدل حول صحة توقيت أذان الفجر

أرشيفية

هل يتوسط البشير لإنهاء الأزمة بين مصر وتركيا؟

محمد صلاح

«صلاح» يكشف كواليس جديدة قبل انتقاله لليفربول

خاشقجي

إذابة جثة «خاشقجي» بحمض الأسيد

هذا ما قاله "صلاح" عن هتافات الجماهير له

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الفِيزْيَاءُ .. مِنْ الفِتْنَةِ الصَّامِتَةِ إلى هَوَسِ الأسْئِلَةِ

#

مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»

#

اتحاد الكرة يحذر من تداول خطاب مزور عن صلاح

#

حقيقة تقليل الحكومة لعدد موظفيها

قال محمد صلاح لاعب منتخب مصر ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، إنّه شعر بالاندهاش حين سمع الجماهير تهتف باسمه.
وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لموقع “ليفربول”، أنّ الجمهور له أغنيات عدة يستخدمها لتشجيع اللاعبين، إلا أنّ “الملك المصري” أكثر الأغنيات التي أحبها، وتابع: “سمعت الجمهور يهتف باسمي بعد 10 أو 15 مباراة، واعتبرت تشجيع الجمهور نجاحًا كبيرًا، هم صنعوا أغنية باسمي بعد 3 أشهر فقط من انضمامي للفريق”.
أوضح صلاح، أنهّ يشعر بالإحساس ذاته كلما سمع الجمهور يهتف باسمه، ويتذكر دائمًا غناء الجمهور له حين تلقى جائزة الحذاء الذهبي في مباراة “برايتون”، لافتا إلى أنّ هذا اليوم كان مميزًا جدًا له، خاصة بعد تلقي ابنته الدعم والتشجيع من الجمهور أكثر مما تلقاه هو شخصيًا.
زاد صلاح، أنّه سمع صفارات الاستهجان للمرة الأولى من الجمهور، حين ذهب لأخذ الكرة من ابنته، وتابع: “هذا الموقف جعلني أشعر بمدى الحب الذي أظهره الجمهور لابنتي فور دخولها الملعب، هذه اللحظة كانت رائعة ومميزة بالنسبة لي ولأسرتي”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "صلاح" عن هتافات الجماهير له
» الإعلام الألماني: أسئلة حول مقتل خاشقجي
» الزمالك يعبر وادي دجلة برباعية.. ويعود لصدارة الدوري
» قناة السويس لن تتأثر بتحركات روسية إيرانية لإنشاء ممر بديل
» الحوثيون: مستعدون لوقف حرب اليمن
» فيديو عنيف لاعتقال الاحتلال محافظ القدس
» هذه العقوبة تنتظر بطلة فيديو «التحرش بقرد»
» محمد صلاح يتحدث عن حبه لـ«كارول» و«وكارولين»
» فيديو.. الجندي: لا يجوز للمسلم الزواج من ملحدة
» تصادم طائرتين في مطار «شارل ديجول» بفرنسا
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك