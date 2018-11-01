القاهرة .. انطلاق مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة 8 دول

01 نوفمبر 2018 - 10:10 م

انطلقت مساء الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، بمشاركة 74 فنانًا يمثلون 8 دول.



وافتتحت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، الدورة 27 للمهرجان، بدار الأوبر المصرية، بالقاهرة، والتي تستمر حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.



وتحمل دورة المهرجان الحالية، اسم الفنانة المصرية الراحلة "شادية"، كما يُكرم 18 فنانًا وفنانة من رموز الموسيقى العربية.



ويشارك في المهرجان، 74 فنانًا يمثلون مصر وتونس والسعودية والبحرين والأردن والكويت ولبنان والعراق، من خلال 43 حفلاً فنيًا على 7 مسارح مصرية في القاهرة ومحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية (شمال).



ومن أبرز المطربين المشاركين التونسية لطيفة واللبناني عاصي الحلاني والسعودي رامي عبد الله والعراقي همام إبراهيم والبحريني وحيد الخان، ومن مصر محمد الحلو ومدحت صالح وإيمان البحر درويش وهاني شاكر ومحمد ثروت.

