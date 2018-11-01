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البيت الأبيض:

أردوغان وترامب بحثا تطوير التنسيق في سوريا

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ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان

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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان بحثا في اتصال هاتفي، الخميس، تطوير التنسيق بين البلدين، وخاصة في الشأن السوري.
وأشار بيان صادر عن متحدثة البيت الأبيض، سارة ساندرز، إلى أن الرئيس أردوغان تقدم بالتعازي في ضحايا هجوم استهدف معبدًا لليهود في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، السبت الماضي.
وأضاف البيان أن الرئيس التركي وصف الحادث بـ"المأساوي".
وفي وقت سابق، أعلن المركز الإعلامي للرئاسة التركية، عبر بيان، أن الجانبين بحثا في الاتصال سبل تعزيز العلاقات، والبقاء على تواصل وثيق في المرحلة المقبلة بشأن قضايا ثنائية وإقليمية، إضافة إلى هجوم "بيتسبرغ".
وتطرق الجانبان، حسب البيان، إلى الإجراءات المتعلقة بمنطقة منبج ومحافظة إدلب، شمالي سوريا.
والسبت الماضي، تعرض معبد "شجرة الحياة" اليهودي في مدينة بيتسبرغ ببنسلفانيا لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين، بينهم 4 من رجال الشرطة، في أكثر هجوم دموي يطال اليهود في تاريخ الولايات المتحدة. 

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