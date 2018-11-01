البحرين: إحباط تهريب 6 أحدهم على تواصل مع "إرهابي" موجود بإيران

01 نوفمبر 2018 - 10:20 م

قالت البحرين، الخميس، إنها "أحبطت تهريب 6 من المطلوبين أمنيًا والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية"، أحدهم على تواصل مع عنصر "إرهابي" موجود في إيران.



وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان عبر "تويتر"، أن "الأجهزة الأمنية أحبطت عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنيا، والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية".



وأضاف البيان، أن عملية التهريب كانت "من خلال قارب تم تجهيزه لهذا الغرض، على أن يبحر من ساحل منطقة سماهيج (شمال شرق العاصمة المنامة)".



ودلت التحريات (الأمنية)، وفق المصدر ذاته، إلى أن "أحد المقبوض عليهم، كان على تواصل مع أحد العناصر الإرهابية الهاربة والموجودة في إيران، والذي رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم"، دون أن تحدد جنسيته.



وبينما لم توضح البحرين تفاصيل أكثر بشأن عملية التهريب ووجهتها، لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الإيرانية بشأن اتهام وجود عنصر إرهابي على أراضيها.

