  • الخميس 01 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:26 م
بحث متقدم
محمود محيي الدين

أبرز مشكلات الإصلاح الاقتصادي في مصر

ترامب وخاشقجي

أمريكا تتوعد بمحاسبة كل المسئولين عن مقتل خاشقجي

أرشيفية

هذه أبرز الإجراءات المترتبة على شريحة «صندوق النقد» الخامسة

أرشيفية

بعد عامين على القرار.. هذا ما جناه المصريون من التعويم

أردوغان

شرط تركيا للموافقة على زيارة المدعي العام للسعودية

شعار الاخوان

مفاجأة.. قيادات إخوانية ترغب في العودة إلى مصر

أعضاء مجمع البحوث الإسلامية

الأزهر يحسم الجدل حول صحة توقيت أذان الفجر

أرشيفية

هل يتوسط البشير لإنهاء الأزمة بين مصر وتركيا؟

محمد صلاح

«صلاح» يكشف كواليس جديدة قبل انتقاله لليفربول

خاشقجي

إذابة جثة «خاشقجي» بحمض الأسيد

البحرين: إحباط تهريب 6 أحدهم على تواصل مع "إرهابي" موجود بإيران

عرب وعالم

البحرين ضمن أكثر 10 دول سعيدة بالعالم
البحرين ضمن أكثر 10 دول سعيدة بالعالم

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

سفير الكويت بالقاهرة يشيد بالتعاون مع مصر

#

تفاصيل لقاء "الجبير" مع زير الدفاع الأمريكي

#

من يعتقد حدوث تغيير في ولاية العهد«واهم»

#

تفاصيل خناقة "فرارجية" المعادي مع صاحبة الشقة

قالت البحرين، الخميس، إنها "أحبطت تهريب 6 من المطلوبين أمنيًا والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية"، أحدهم على تواصل مع عنصر "إرهابي" موجود في إيران.
وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان عبر "تويتر"، أن "الأجهزة الأمنية أحبطت عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنيا، والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية".
وأضاف البيان، أن عملية التهريب كانت "من خلال قارب تم تجهيزه لهذا الغرض، على أن يبحر من ساحل منطقة سماهيج (شمال شرق العاصمة المنامة)".
ودلت التحريات (الأمنية)، وفق المصدر ذاته، إلى أن "أحد المقبوض عليهم، كان على تواصل مع أحد العناصر الإرهابية الهاربة والموجودة في إيران، والذي رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم"، دون أن تحدد جنسيته.
وبينما لم توضح البحرين تفاصيل أكثر بشأن عملية التهريب ووجهتها، لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الإيرانية بشأن اتهام وجود عنصر إرهابي على أراضيها.
وشهد ساحل سماهيج، محاولات سابقة لتهريب مطلوبين أمنيًا، وفق بيانات أمنية بحرينية سابقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "صلاح" عن هتافات الجماهير له
» الإعلام الألماني: أسئلة حول مقتل خاشقجي
» الزمالك يعبر وادي دجلة برباعية.. ويعود لصدارة الدوري
» قناة السويس لن تتأثر بتحركات روسية إيرانية لإنشاء ممر بديل
» الحوثيون: مستعدون لوقف حرب اليمن
» فيديو عنيف لاعتقال الاحتلال محافظ القدس
» هذه العقوبة تنتظر بطلة فيديو «التحرش بقرد»
» محمد صلاح يتحدث عن حبه لـ«كارول» و«وكارولين»
» فيديو.. الجندي: لا يجوز للمسلم الزواج من ملحدة
» تصادم طائرتين في مطار «شارل ديجول» بفرنسا
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك