عُمان ترحب بالدعوة الأمريكية لوقف الحرب في اليمن

01 نوفمبر 2018 - 10:50 م

رحبت سلطنة عمان، مساء الخميس، بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف إطلاق النار في اليمن.



وأكدت السلطنة، وفق بيان للخارجية نشرته الوكالة الرسمية، أن "الحوار هو الطريق الأنسب لحل الخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".



وأعربت عُمان المجاورة لليمن، والتي لعبت سابقًا أدوارًا في التقريب بين طرفي الأزمة اليمنية، عن دعمها لـ"الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن".



وأمس الأول الثلاثاء، دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، كافة أطراف الصراع اليمني إلى وقف إطلاق النار خلال 30 يومًا، والدخول بمفاوضات جادة لإنهاء الحرب في البلاد، دون توضيح مغزى الـ30 يومًا.



وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، في كلمة أمام البرلمان، أن بلادها تؤيد الدعوة الأمريكية.



وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الدعوة الأمريكية لوقف إطلاق النار باليمن تمثل "خطوة مشجعة نحو الحل السياسي وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق".



فيما أبدت الحكومة اليمنية، في بيان صباح اليوم، ترحيبها بدعوات وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار والقرار الأممي 2216.



بدورها أعربت جماعة "الحوثيين"، مساء الخميس، في بيان عن استعدادها لـ"التفاعل الإيجابي مع أي جهود دولية وأممية تتسم بالجدية والمصداقية والحيادية لوقف الحرب"، وذلك في إطار تعليقها على الدعوة الأمريكية.

