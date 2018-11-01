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ترامب: أجريت "محادثة جيدة" مع الرئيس الصيني

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أول تعليق لـ"ترامب" بعد اللقاء بزعيم كوريا الشمالية

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هاتفيًا، الخميس، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، عدة ملفات، أبرزها التجارة، التي شهدت تجاذبات حادة بين البلدين في الآونة الآخيرة.
وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر": "أجريت محادثة مطولة وجيدة مع الرئيس الصيني. تحدثنا في العديد من الموضوعات، مع التركيز على التجارة".
وأضاف: "هذه المناقشات تسير بشكل جيد خاصة مع اقتراب الاجتماعات المقررة في مجموعة العشرين بالأرجنتين (نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري). كما كان هناك نقاش جيد (مع شي) حول كوريا الشمالية".
وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت بكين فرض رسوم جمركية تتراوح بين 5 و10 بالمائة على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ردا على رسوم جمركية أعلن ترامب فرضها على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار. 

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