ترامب: أجريت "محادثة جيدة" مع الرئيس الصيني

01 نوفمبر 2018 - 10:50 م

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هاتفيًا، الخميس، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، عدة ملفات، أبرزها التجارة، التي شهدت تجاذبات حادة بين البلدين في الآونة الآخيرة.



وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر": "أجريت محادثة مطولة وجيدة مع الرئيس الصيني. تحدثنا في العديد من الموضوعات، مع التركيز على التجارة".



وأضاف: "هذه المناقشات تسير بشكل جيد خاصة مع اقتراب الاجتماعات المقررة في مجموعة العشرين بالأرجنتين (نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري). كما كان هناك نقاش جيد (مع شي) حول كوريا الشمالية".

