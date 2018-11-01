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الاحتلال يفرج عن محافظ القدس عقب احتجازه لفترة وجيزة

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أفرج الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، عن محافظ مدينة القدس عدنان غيث، ومرافقه، عقب اعتقالهما لفترة وجيزة، وفق شهود عيان.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل غيث ومرافقه مهند شلهب، ومواطنين آخرين، عقب الاعتداء عليهم بالضرب.
وجاء الاعتقال أثناء قمع ندوة حوارية نظمتها مؤسسة "الرؤيا" الفلسطينية (خاصة)، في نادي "سلوان" وسط القدس المحتلة.
وحسب الوكالة الرسمية؛ فإن الجيش قمع الندوة بناءً على قرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان، تحت ذريعة منع أي نشاط للسلطة الوطنية الفلسطينية في القدس، بزعم الحفاظ على "سيادة" إسرائيل على المدينة.
من جانبها، أفادت مصادر صحفية للأناضول، أن الجيش اعتقل أيضًا مدير مؤسسة "الرؤيا" رامي ناصر الدين، وشاب يدعى "عبد بربر"، بعد اقتحام نادي سلوان الذي كانوا يتواجدون فيه للمشاركة في فعالية اجتماعية للمقدسين.
ووفق المصادر نفسها، تم الاعتداء على المتواجدين في النادي، ومن ضمنهم المحافظ الذي احتجز بالمنطقة قبل اعتقاله لأقل من ساعتين.
ولم يعرف بعد ما إن جرى الإفراج عن باقي المعتقلين أم لا.
وهذه المرة الثانية، خلال أقل من أسبوعين، التي يعتقل فيها الجيش الإسرائيلي محافظ القدس.
ففي 22 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن غيث بعد يومين من اعتقاله، بشرط "إبعاده عن القدس، وحبسه منزليًا إلى جانب فرض غرامة مالية بحقه".
ويعتبر المحافظ ممثلًا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في المحافظة. -

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