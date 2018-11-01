الزمالك يعبر دجلة ويتصدر الدوري مؤقتًا

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مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة دجلة

حقق فريق الزمالك، يوم الخميس، فوزًا مثيرًا على مضيفه وادي دجلة بأربعة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
أحرز رباعية الزمالك، محمود كهربا وإبراهيم حسن ومحمود علاء من ضربة جزاء ويوسف إبراهيم أوباما في الدقائق 31 و43 و60 و63 من زمن اللقاء.
فيما جاء هدفا وادي دجلة عن طريق السنغالي إبراهيما نداي (الثاني له من ضربة جزاء) في الدقيقتين 24 و80 من زمن المباراة.
وشهدت المباراة طرد محمد عبد الغني لاعب الزمالك في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة، استعاد الزمالك صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 20 نقطة، في انتظار باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
وأسفرت مباراتان بنفس الجولة اليوم عن، فوز مصر المقاصة على مضيفه بتروجت بهدف نظيف، بينما تعادل سلبيًا حرس الحدود مع المقاولون العرب.
ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبًا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبًا. 

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