» استقالة وزيرة بريطانية بسبب "القمار"

01 نوفمبر 2018 - 11:30 م

أعلنت وزيرة الرياضة البريطانية تريسي كراوتش، مساء الخميس، استقالتها، احتجاجًا على تأجيل سريان تشريع يكافح القمار.



وفي بيان أصدرته، أشارت "كراوتش"، إلى تأجيل سريان التشريع الذي يخفّض الحد الأعلى للرهان على آلات القمار من 100 جنيه استرليني إلى جنيهين اثنين.



وذكرت أنه جرى تأخير تنفيذ التشريع المكافح للقمار، "بشكل متعمد من قبل أشخاص لهم مصلحة بذلك"، دون مزيد من التوضيح.



وقدمت الوزيرة البريطانية خطاب استقالتها إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

