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استقالة وزيرة بريطانية بسبب "القمار"

عرب وعالم

تريسي كراوتش
تريسي كراوتش

المصريون ووكالات

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أعلنت وزيرة الرياضة البريطانية تريسي كراوتش، مساء الخميس، استقالتها، احتجاجًا على تأجيل سريان تشريع يكافح القمار.
وفي بيان أصدرته، أشارت "كراوتش"، إلى تأجيل سريان التشريع الذي يخفّض الحد الأعلى للرهان على آلات القمار من 100 جنيه استرليني إلى جنيهين اثنين.
وذكرت أنه جرى تأخير تنفيذ التشريع المكافح للقمار، "بشكل متعمد من قبل أشخاص لهم مصلحة بذلك"، دون مزيد من التوضيح.
وقدمت الوزيرة البريطانية خطاب استقالتها إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن وزير المالية فيليب هاموند، تأجيل تنفيذ التشريع، مبينًا أنه سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2019. 

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