  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:37 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

"عكاشة": أغنية آه لو لعبت يا زهر خربت فكر الناس

وزير المالية الدكتور محمد معيط

بيان هام من وزير المالية بشأن اتفاق صندوق النقد

خاشقجي

واشنطن تطالب السعودية بتحديد مكان جثة خاشقجي

محمود محيي الدين

أبرز مشكلات الإصلاح الاقتصادي في مصر

أرشيفية

هذه أبرز الإجراءات المترتبة على شريحة «صندوق النقد» الخامسة

أرشيفية

بعد عامين على القرار.. هذا ما جناه المصريون من التعويم

أردوغان

شرط تركيا للموافقة على زيارة المدعي العام للسعودية

شعار الاخوان

مفاجأة.. قيادات إخوانية ترغب في العودة إلى مصر

محمد صلاح

«صلاح» يكشف كواليس جديدة قبل انتقاله لليفربول

أعضاء مجمع البحوث الإسلامية

الأزهر يحسم الجدل حول صحة توقيت أذان الفجر

بيان هام من وزير المالية بشأن اتفاق صندوق النقد

آخر الأخبار

وزير المالية الدكتور محمد معيط
وزير المالية الدكتور محمد معيط

أخبار متعلقة
#

لجنة حكومية لدراسة أزمة الأجور

#

المغرب يطلب قرضًا من صندوق النقد الدولي

#

المالية: مصر على الطريق الصحيح

#

"المالية" تكشف حقيقة إصدار عملات معدنية فئة 5 جنيهات

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الحكومة والسلطات المصرية نجحت في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري المدعوم من قبل صندوق النقد بنجاح، معتبرًا نجاح هذه الجولة من المفاوضات هو التأكيد على قوة الاقتصاد المصري واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمي مؤخرا، وسيتيح ذلك الاتفاق قيام خبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.
وقال الوزير في بيان، الخميس، إن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزي بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطني المصري، وأثر ذلك على تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لجمهورية مصر العربية، وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% في 2017-2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% في يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب.
وأضاف "معيط" أن خبراء صندوق النقد الدولي أشادوا بالتحسن الكبير في مؤشرات المالية العامة والمديونية وأهمها التخلص من العجز الأولي بالموازنة العامة في 2017-2018 وخفض العجز الكلي من 10.9 % إلى 9.8 % وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، بالإضافة إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018 مقابل 108% من الناتج في يونيو السابق، كما تم عرض مؤشرات ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلى في ضوء الإصلاحات الهامة التي نفذت خلال السنوات السابقة وكذلك تحسن هيكل المصروفات متمثلا في زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية التي تخاطب وتمس الطبقات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم وكذلك مخصصات تحسين وتطوير البنية التحتية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله عمرو أديب ناعيًا حمدي قنديل
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأسبوع القادم
» عكاشة: "احنا عاملين زي البطة اللي نامت على البيض وفقست"
» إذابة جثة «خاشقجي» بحمض الأسيد
» استقالة وزيرة بريطانية بسبب "القمار"
» هذه العقوبة تنتظر بطلة فيديو «التحرش بقرد»
» هل يتوسط البشير لإنهاء الأزمة بين مصر وتركيا؟
» هذا ما قاله "صلاح" عن هتافات الجماهير له
» الإعلام الألماني: أسئلة حول مقتل خاشقجي
» الزمالك يعبر وادي دجلة برباعية.. ويعود لصدارة الدوري
» فيديو عنيف لاعتقال الاحتلال محافظ القدس

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • شروق

    06:16 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك