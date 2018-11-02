» "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأسبوع القادم

02 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة على مدار الأسبوع القادم ستكون في المعدلات لطبيعية، ولن تكون هناك ظواهر جوية في شمال البلاد، خلاف الشبورة المائية.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن جنوب البلاد ما زال يواجه فرص سقوط الامطار الغزيرة التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية مثل جنوب سلال جبال البحر الأحمر، والقصير، وحلايب وشلاتين، ومحافظة أسوان.

