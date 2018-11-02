"عكاشة": أغنية آه لو لعبت يا زهر خربت فكر الناس

02 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن أغنية الفنان أحمد عدوية "أدي الواد لأبوه"، كان لها تأثير سلبي جدًا.



وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن أغنية "آه لو لعبت ياظهر" في منتهى الخطورة، فلا يوجد شئ في الدنيا يسمى الحظ، وإنما هناك شئ يسمى القدر، وهذا القدر يكتب بالعمل، فهذه الأغنية تعكس الكسل، وتقتل روح الكفاح والإصرار والعزيمة، وتجعلنا نجلس على أوهام.

