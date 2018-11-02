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خنفساء تحل لغز تشكل قارات العالم

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خنفساء
خنفساء

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كشفت خنفساء صغيرة لا يتجاوز حجمها نصف حبة الأرز ، عن لغز تشكل قارات العالم في العصر الحديث، وكيف أنها تكونت بالأساس من قارة واحدة عملاقة قبل 99 مليون سنة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان العلماء وجدوا الخنفساء في ميانمار وقد علقت داخل حجر كهرمان قبل 99 مليون سنة، وتشبه إلى حد كبير خنفساء موجودة حاليا في أميركا الجنوبية والجزء الجنوبي من ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.

ويقول العلماء إن البعد الجغرافي الشاسع بين الموقعين (ميانمار وأميركا الجنوبية) يوفر أدلة توضح كيف انتقلت قارات الأرض مع مرور الوقت بعد تفكك القارة العملاقة الوحيدة المعروفة باسم "بانجيا".

ويعتقد الباحثون الآن أن الخنفساء، التي كانت موجودة على الأرض وقت انفصال "بانجيا" يظهر على الأرجح بعض الصلات المذهلة بين نصف الكرة الجنوبي وميانمار.

وكانت الخنفساء موجودة في أواخر العصر الطباشيري، في وقت هيمنت فيه الديناصورات على العالم، ويقول الباحثون إن قرون الخنفساء الممدودة سمحت لها على ما يبدو بالحياة.

وكانت الخنفساء النادرة، التي يبلغ طولها (2.5 مم) تعتمد على قرونها وأرجلها القصيرة، لتتجول عبر أوراق الشجر وتحت الأشجار المتعفنة.

وتعد الخنفساء مجرد واحدة من آلاف العينات، التي وجدت محاطة بالكهرمان في ميانمار، حيث دفنت العديد من الحشرات الصغيرة التي عاشت خلال العصر الطباشيري.

وتنتج مادة الكهرمان من الأشجار اللزجة للغاية بعد استنزافها مع مرور الوقت، ولها قدرة كبيرة على حفظ أي مادة عضوية تكون محصورة داخلها.


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