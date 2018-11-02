» اهتمام إعلامي دولي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

02 نوفمبر 2018 - 10:49 ص

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أن منتدى شباب العالم، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، حظي باهتمام كبير في الإعلام العربي والدولي قبل انطلاقه بيومين.

وركز الإعلام الدولي في تناوله لمنتدى شباب العالم على عدد من الموضوعات المختلفة، حيث اهتمت صحيفة الاتحاد الاشتراكي المغربية بمشاركة الفنان المغربي أمين التمري فى الأغنية الرسمية للمنتدى إلى جانب مجموعة من الفنانين المصريين، فيما أورد الموقع الإلكتروني لقناة الغد الإخبارية الإماراتية تصريحات السفير المصري في كندا أحمد أبو زيد، عقب لقائه مع الشباب الكندي المشارك فى المنتدى والذى يبلغ عددهم قرابة 50 مشارك، حيث أكد حرص القيادة السياسية على أهمية التواصل المباشر مع الشباب، وأعرب الشباب الكندى عن اهتمامه بالموضوعات المختلفة المقرر مناقشتها خلال جلسات المنتدى.

وأوردت وكالة سبوتنيك الروسية أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) سوف يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل انطلاق المنتدى ، كما أوردت وكالة وفا لفلسطينية أن أبو مازن سوف يشارك فى افتتاح المنتدى ، وأبرز موقع “صوت العراق” تأكيد قيادات حملة (شباب مع الرئيس) أن المنتدى رسالة قوية من مصر للعالم أنها عادت بقوة على المستويات كافة.

وأشارت المواقع الإلكترونية الروسية (st-gr – neupusti- grantist ) إلى أن المشاركة فى المنتدى مجانية ، ولن تكلف الشباب أى شىء ، حيث توجد جهات راعية توفر لهم كافة النفقات للمشاركة النشطة ، وركز موقع ST_GR الروسى على أن المنتدى يسعى لتوجيه رسائل مختلفة إلى العالم ، بما فى ذلك رسالة السلام والإزدهار والتناغم التى يبعث بها الشباب المصرى إلى نظرائهم.

ودعا المجلس القومى لاتحادات الشباب والأطفال فى روسيا على موقعه الإلكترونى (youthrussia ) الشباب الروسى للمشاركة بنشاط فى المنتدى ، فيما اهتم موقع neupusti الروسى بالحرص على إظهار فكرة التواصل خلال المنتدى، بما يتيح للشباب القدرة على استشراف والتخطيط بشكل أكبر لمستقبل مشرق سواء على المستوى الشخصى أو العالم.

واعتبرت صحيفة إيفننج ستاندارد البريطانية أن المنتدى يعد بمثابة منصة من أجل دعم السلام العالمى ، مشيدةً بالفعاليات المختلفة المصاحبة له.

وأضافت الصحيفة إن المنتدى سيجمع هذا العام 5 آلاف شاب من مختلف أنحاء العالم للتواصل فيما بينهم ، وفى نفس الوقت سيكون لديهم فرصة التواصل مع العديد من السياسيين والقادة وصناع القرار فى العالم.

وأشادت ببرنامج المنتدى فى عامه الثانى، وأشارت إلى أنه يتضمن فعاليات متنوعة بينها معارض فنية ومعارض تصوير فوتوغرافى، وحتى معارض لشركات ناشئة فى مجال التكنولوجيا ومعارض منتجات غذائية ، بجانب ورش عمل متنوعة ، وسط توقعات بأن يصل عدد الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المشاركة بالمنتدى إلى 30 شركة، بينها 18 شركة مصرية و12 شركة عالمية.

وركزت الصحيفة على وجود عروض مسرحية للمخرج خالد جلال ستلقي الضوء على بعض القضايا التى تهم الشباب فى عصرنا هذا ، وقالت إن فعاليات المنتدى ستكون متاحة للبث المباشر على الإنترنت، مع فرصة للتسجيل على الموقع الخاص بالمنتدى من أجل المشاركة فى منتدى العام المقبل.



