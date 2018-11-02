عكاشة: "جملة لو قلتها لـ"حياة" هتفضحني"

02 نوفمبر 2018 - 10:51 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الريف المصري لم يعد كسابق عهده، وأصبحت الفتاة ترفض العمل في الزراعة بدعوى أنها متعلمة، قائلًا: "هو أنا أقدر أقول لمراتي حياة الدرديري تعالى اخبزي لنا طبلية عيش دا كانت فضحتني".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "طيب ما أنتي يا حياة فلاحة زي حالاتي، تقول خلاص بقى".

وتابع الإعلامي: أنه قضى 8 أيام في الريف الإيطالي وتجول بين القرى هناك ووجد الحياة الريفية القديمة قائمة هناك بنظام العزب القديمة، والأب وأولاده يعملون بأيديهم والزوجة تخبز العيش.



