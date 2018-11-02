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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي الليلة

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الاهلى

الترجى

محمد الشناوي

كارتيرون

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاعتماد على الحارس المخضرم محمد الشناوي في حراسة مرمى الفريق أمام الترجي في لقاء الليلة المرتقب بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كما يلي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف.

خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي وإسلام محارب.

خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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