وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي أشبه بالدواء المر

02 نوفمبر 2018 - 11:05 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحركات النقابية للعمال هى جزء أصيل من المجتمع وأن التواصل معها والاستماع لها وتبادل وجهات النظر عنصر أساسى لاستقرار الدولة، حيث تقوم الدولة المصرية بإصلاحات ضخمة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والبشرى، وأن القاعدة الحامية لتحقيق ذلك واستمرار الإصلاح بل والنجاح فيه هو المجتمع العمالى والحركات النقابية العمالية؛ لما له من أهمية فى أحداث التواصل الفعال وبناء الرؤى والأفكار.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية أمس، الخميس، فى المؤتمر المشترك بين اتحاد النقابات العالمى والاتحاد العام لنقابات مصر بعنوان "الأولويات والتحديات" فى التنمية خلال القرن الـ21 والذى يستضيفه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشارك فى هذا المؤتمر رؤساء ووفود الاتحادات العمالية فى 30 دولة أفريقية والاتحاد العالمى ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الاقتصادية والتنموية بدول القارة الأفريقية، وكذلك الدور الايجابى لاتحادات النقابات العمالية والذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة حتى عام 2030 ووافق عليها الاتحاد الأفريقى.

وقال الوزير إن الإصلاح الاقتصادى أشبه بالدواء المر والبطل الحقيقي فى هذا الاصلاح هو الشعب والمواطن المصرى لأنه متحمل الآثار السلبية لهذا الإصلاح من أجل بلده ومن أجل تطويرها واستقرارها والحكومة حريصة على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفى التعليم والصحة بالإضافة الى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والأفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية وهذا التعاون والشراكة مع القارة الإفريقية على رأس أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق الصالح للشعوب الافريقية وعودة مصر مرة أخرى إلى أحضان القارة الافريقية.

وأضاف الوزير ان هذا اللقاء فرصة طيبة لتبادل الآراء ونقل الخبرات والمشاركة فى المشكلات والتحديات التى تواجه الحركات النقابية العمالية سواء فى مصر او الدول العربية والافريقية ووضع التصورات لأن ذلك يساعد فى التطور والتحرك فى اتجاه أفضل.

وأوضح وزير المالية انه لن يتردد فى اى وقت لاقتناص فرصة لإجراء نقاش مع تلك النقابات العمالية لأنها تثرى التماسك المجتمعى والحفاظ على السلام والأمن الاجتماعى أن تفهمهم لسياسات الدولة وما تقوم به من إصلاحات هو أداة لنقل هذه الأمور إلى فئات المجتمع المختلفة والمجتمع العمالى وعرض ما تمر به الدولة من مرحلة دقيقة سواء داخليا او اقليميا او دوليا ونقل صورة صحيحة بشفافية.

واضاف د.معيط اننا متفهمين لإثراء الحركة النقابية العمالية لانها داعم حقيقى للدولة وللحفاظ عليها واستقرارها وان التماسك الاجتماعى يبدأ من الحركات النقابية العمالية ونحن حريصين على ان نكون داعمين لهم ونكون بجانبهم فى اى وقت وتوفير كافة السبل الممكنة لتحقيق أهدافهم.

ودعا وزير المالية الوفود من الدولة المختلفة المشاركة فى هذا المؤتمر لزيارة مصر والتجول بها فى أماكنها المختلفة وزيارة المقاصد السياحية وآثارها الاسلامية والقبطية والفرعونية والاستمتاع بما حباها الله من ذلك ورؤية الصورة الحقيقية داخل الدولة ونقل هذه الصورة للعالم فى الخارج.



