» قرار جديد ضد قاتل والدته في سوهاج

02 نوفمبر 2018 - 11:07 ص

أمرت النيابة العامة بمركز جرجا بسوهاج، بحبس "نجاح.ع"، 31 سنة، عامل، وذلك عقب اتهامه بقتل والدته، بسبب خلافات عائلية ومالية بينهما.

وردت معلومات لفرع الأمن العام بسوهاج، تفيد بوفاة عجوز ووجود سحجات بالوجه وكدمات بالرأس والصدر، وعقب توقيع الطبيب الصحى الكشف عليها وعدم قدرته بالجزم بسبب الوفاة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة المباحث الجنائية بوفاة "فاطمة.ا" 60 سنة ربة منزل بمنزلها بناحية نجع سعيد وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة تبين إصابتها بسحجات بالوجه وكدمات بالرأس والصدر، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليها بالتعدى عليه بالسب والشتم والتحصل على راتبه وإعطائه لشقيقته على إثرها قام بضرب رأسها فى الحائط ما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها.



