السبت.. محاكمة المتهمين برشوة المطار

02 نوفمبر 2018 - 11:08 ص

تنظر غدًا، السبت، الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال بالعباسية، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بقضية "رشوة المطار"، والمتهم فيها رائد شرطة بمطار القاهرة الجوى و6 آخرين، بطلب وتلقي رشوة .

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة، لأنهم خلال الفترة من أول فبراير وحتى 5 من الشهر نفسه، طلب المتهم الأول بصفته موظفا عاما، لنفسه عطية من المتهم الثاني وأخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثاني مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمرير حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية وتسليمها للمتهم الثاني بصالة السفر دون أن يتم تفتيش الحقيبة.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الخامسة التوسط في جريمة الرشوة، كما نسبت للمتهمين السادس والسابع تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بواسطة المتهم الثاني مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة.