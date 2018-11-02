انتحار عامل في منزله بسوهاج

أحمد الشربينى
أقدم عامل على الانتحار شنقًا باستخدام حبل ربطه بسقف الصالة الخاصة بمنزله بناحية قرية العقارية بسوهاج.
وردت معلومات لمدير أمن سوهاج تفيد بانتحار عامل بدائرة المركز باستخدام حبل والعثور على جثته مسجاة بصالة المنزل بالطابق الثالث بمنزله.
وتبين أن الجثة لـ "محمد . ع" 27 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مسجاة بصالة المنزل بالطابق الثالث وبجوارها حبل وبمناظرتها تبين وجود سحجات بالرقبة.
وبسؤال والده 56 سنة ويقيم بذات الناحية قرر بقيام نجله بالانتحار بحبل يتدلي من سقف الصالة، وأضاف بأنه يعانى من مرض نفسى.
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