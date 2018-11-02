» أكل الوالد والوالدة المتوفيين صلاح لأعمالهما

02 نوفمبر 2018 - 11:11 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت والدتي المتوفاة تأكل ببيت الأسرة لحمة على العجين وتطعم والدي المتوفي.. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكل الوالدة والوالد رحمهما الله يدل على الراحة لهما في قبرهما، ويدل على أعمالهما الصالحة.



وكونهما يأكلان سويًا فهذا يدل أيضًا على أنهما اجتمعا سويًا في الآخرة في حُسن مستقر رحمته عز وجل.



ومن أكل منكم مع الوالدة أو الوالد رحمهما الله فهذا قد يدل على زيادة الرزق والصحة الجيدة، ويدل أيضاً على الفرج والخير الكثير والخبر السار.

وكون الوالدة تُطعم الوالد فإن كان الوالد مات أولاً فقد تكون الوالدة تصدقت عليه أو دعت له كثيراً وقد تكون هى سبباً له في راحته، وإن كانت الوالدة ماتت أولاً فقد تكون كانت أقرب منه إلى الله وأكثر طاعة منه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا، اللهم آمين.

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