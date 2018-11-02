نافعة: مسلك خطير تسير به قضية خاشقجي

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مصر

حسن نافعة

خاشقجي

أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجى اختلطت بما يسمى المناورات السياسية، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة للأزمات التي تتعرض لها دول على المستوى الإقليمى والدولى.

وقال "نافعة"، خلال تغريدته على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "دخلت قضية خاشقجي مرحلة مناورات سياسية بعد تعثر حسمها قضائيًا".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، قائلًا: "إن الهدف إضعاف سلطة إحدى الدول العربية وتسوية الأزمة اليمنية والتهدئة مع قطر وتركيا وإدخال مصر طرفا في صفقة يتوقف على قبولها صيغة للتهدئة مع الإخوان".

وأشار الخبير السياسي، قائلًا: "لكن الصعوبات كبيرة المنطقة مقبلة على تغييرات ضخمة سواء تمت الصفقة أم لا".

وتفاعل رواد "تويتر" مع المنشور، فقالت سحر صلاح: "مع اليقين أن ما حدث لـ جمال خاشقجي كارثة إنسانية بكل المقاييس لكن إحساسي من التصارع والتخبط  لأطراف القوى المختلفة المتحكمة بالمنطقة العربية أكثر  سواد وكارثية مما نتصور".

وأضاف رجب عبد الجواد متسائلا: "من فضلك اشرح لنا كيف تدخل مصر في هذه المعادلة الصعبة".

وتابع محمود مصطفى: "لن تقبل مصر أى تسوية مع الاخوان الا بضغط أمريكى ولن تفعل أمريكا لرفض إسرائيل مثل هذا العمل".


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