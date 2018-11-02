  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
تصريح مبارك عن الجزيرة يشعل تويتر

تصريح مبارك عن الجزيرة يشعل تويتر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الأهلى والترجي التونسي

حياة الدرديري

عكاشة: "جملة لو قلتها لـ"حياة" هتفضحني"

محمد صلاح

شاهد.. ليفربول يحيي ذكريات "صلاح" بمقطع فيديو

محمد البرادعى

البرادعي يكشف سبب انحراف ثورة يناير

حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق

النمنم يكشف عن كارثة إعلامية.. تعرف عليها

ترامب

ترامب يهدد بضرب المهاجرين بالرصاص

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: من 2011 والناس بيحرضونا على بعض

ميلانا ترامب تكسر تقاليد الزيارات الرئاسية

هذا ما أنفقته ميلانيا ترامب خلال 6 ساعات

بدء انتشال جثث ضحايا تحطم الطائرة الاندونيسية

تفاصيل مثيرة حول الطائرة الإندونيسية المنكوبة

"المرور" يغلق شارع الطحاوية والجيزة لمدة 3 أيام

قضايا وحوادث

المرور
المرور

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

قرار وزاري بإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

#

غلق شارع 26 يوليو لمدة عام

#

زحام مروري بشارع الثورة بمصر الجديدة

#

توقف حركة المرور بشارع رمسيس بسبب أتوبيس معطل

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية إغلاق كلي لشارع الطحاوية وغلق جزئي لشارع الجيزة لمدة 3 أيام بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 2/11 /2018 فى تمام الساعة 12 صباحاً وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4/11 /2018 وذلك لنقل مسار بعض خطوط المياه المتعارضة مع الأعمال التى تتم بنفق النهضة وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

كما تجرى إدارة المرور بعض التحويلات المرورية بالمكان منعا للزحام وعلى القادم من شارع النيل السياحى اتجاه نفق الجلاء الدخول يساراً بشارع كامل واصف منه الى شارع الجيزة إلى نفق الجلاء وعلى القادم من الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة والاستكمال بالحارة المرورية المسموح بالسير بها اتجاه كوبرى الجامعة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلة بالكامل ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي السيارات بالتعديلات الجديدة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جديد ضد قاتل والدته في سوهاج
» «أبو ريدة» يساند لاعبي الأهلي في نهائي أفريقيا
» أكل الوالد والوالدة المتوفيين صلاح لأعمالهما
» اهتمام إعلامي دولي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ
» استمرار غياب "الونش" عن تشكيل الزمالك
» العثور على جثة مجهولة الهوية في بورسعيد
» "البحوث الزراعية": طرق الري بمصر خاطئة
» "الداخلية" تضبط 150 طن بطاطس احتكرها التجار
» إليسا: لهذا السبب ارتديت ملابس طويلة خلال "ذا فويس"
» الحكومة توقع على اتفاقية محطة كهرباء بالأقصر
» «الإنتاج» يتحدى «الموج الأزرق» على ستاد السلام

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:48 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك