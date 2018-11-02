"المرور" يغلق شارع الطحاوية والجيزة لمدة 3 أيام

02 نوفمبر 2018 - 11:17 ص

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية إغلاق كلي لشارع الطحاوية وغلق جزئي لشارع الجيزة لمدة 3 أيام بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 2/11 /2018 فى تمام الساعة 12 صباحاً وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4/11 /2018 وذلك لنقل مسار بعض خطوط المياه المتعارضة مع الأعمال التى تتم بنفق النهضة وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

كما تجرى إدارة المرور بعض التحويلات المرورية بالمكان منعا للزحام وعلى القادم من شارع النيل السياحى اتجاه نفق الجلاء الدخول يساراً بشارع كامل واصف منه الى شارع الجيزة إلى نفق الجلاء وعلى القادم من الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة والاستكمال بالحارة المرورية المسموح بالسير بها اتجاه كوبرى الجامعة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلة بالكامل ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي السيارات بالتعديلات الجديدة.



