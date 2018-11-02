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برلماني: على الحكومة الضرب بيد من حديد ضد كل المحتكرين

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النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة
النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة

أمينة عبد العال

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السلع الغذائية

البطاطس

انتقد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، احتكار العديد من التجار لبعض السلع الغذائية مما يؤدي إلى رفع أسعارها في السوق، مطالبًا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف احتكار التجار للسلع الغذائية ومنها تغليظ عقوبة الاحتكار.

وقال "رياض"، في تصريحات صحفية، إن أي دولة في العالم لا يمكن أن تترك السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في يد التجار ليتلاعبوا في الأسواق كيفما يشاءون مؤكدًا على ضرورة الضرب بيد من حديد ضد محتكري السلع وإحالتهم للمحاكمات بتهمة الاحتكار وتحقيق مكاسب طائلة والتربح على حساب الشعب وتهديد الأمن الداخلي بالبلاد وإثارة الشعوب.

وطالب "رياض" وزير الزراعة بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لأصحاب ثلاجات البطاطس، الذين تسببوا في الأزمة الأخيرة ، و إعطائهم مهلة زمنية محددة لطرح ما لديهم من مخزون لاستقبال المحصول البطاطس الجديد ولوقف هذه الجشع الذي يضر بالمواطن بشكل كبير.

وأكد النائب على ضرورة أن تكون هناك محاكمات سريعة للمحتكرين للسلع، وإصدار أحكام رادعة ليكونوا عبرة للجميع ولكل من تسول له نفسه مص دماء الشعب المصري.



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