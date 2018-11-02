» خبر سار من وزيرة الصحة عن حملة "100 مليون صحة"

02 نوفمبر 2018 - 01:46 م

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه بمرور شهر على إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"، تم توقيع الكشف على 6.5 ملايين شخص، بالمحافظات التسع للمرحلة الأولى.

وأضافت خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك إقبالًا جيدًا جدًا من المواطنين على المشاركة في الحملة، وإلى أن نتائج المسح أثبتت إصابة 5% ممن وقع عليهم الكشف بمرض فيروس "سي"، و6% مصابون بمرض الضغط والسكر.

وتابعت وزيرة الصحة: أن المسح بمحافظات المرحلة الأولى، أثبت ارتفاع نسبة السمنة خاصة في المحافظات الحضرية.



