عفو أمريكي عن 8 دول للتعامل مع إيران

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النفط الأإيراني

وافقت الولايات المتحدة، على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران، بداية من الأسبوع المقبل.

وقال مسئول أمريكي، إن الدول الثماني من بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند،  بحسب تصريحه لوكالة بلومبرج .

يأتي هذا عقب ما يسعي له زبائن النفط الإيراني الكبار، وجميعهم في آسيا، للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء نفط إيران الخام.

وأضافت "بلومبرج"، أنه من المتوقع أن تعلن القائمة رسميًا يوم الاثنين  بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات.

وأوضح مسئول صيني، أن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة جارية وبأن من المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين، بحسب "رويترز".

وأضاف المسؤول الصيني أننا نعتقد أن ترمب سيوافق على استيراد الصين بعض الكميات، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكوريا الجنوبية.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت بعد انسحابها من الاتفاق النووي، مايو الماضي، عن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران عبر مرحلتين؛ الأولى بدأت منذ الرابع من أغسطس الماضي، والثانية ستبدأ منذ الرابع من نوفمبر الجاري.

وشملت المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران مقاطعات عديدة، من بينها إيقاف حصول حكومة طهران على الدولار الأمريكي، وحظر صناعات السجاد والسيارات وقطع غيارها، وتجارة الذهب وتصدير المعادن كالألمنيوم والفولاذ.



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