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وزير الداخلية يتفقد النقاط الأمنية بشرم الشيخ

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وزير الداخلية

منتدى شباب العالم

التدخل السريع

تفقد النقا الامنية

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية اليوم، الجمعة، الكمائن والنقاط الأمنية الثابتة والمتحركة للوقوف على التجهيزات والاستعدادات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لتأمين منتدى شباب العالم والمقرر انطلاقه غدًا في شرم الشيخ.

واطمأن وزير الداخلية، على جاهزية القوات، واتخاذها أعلى درجات الاستعداد لتأمين المؤتمر، موجهاً باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة التامة بكافة حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، إضافةً إلى رفع درجة التأهب والحيطة، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المتبعة، والتى من شأنها استمرار الإحكام الأمنى بمختلف النطاقات والمحاور بالمدينة .

وواصل وزير الداخلية تفقده لمختلف النقاط الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة، مشدداً على تفعيل الإجراءات التفتيشية الدقيقة للغاية للمترددين على المحافظة بما يضمن حرية تنقلهم وأمنهم وسلامتهم، مشيداً بما وجده من روح عالية ويقظة تتمتع بها قوات الشرطة المشاركة فى تأمين المؤتمر، بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة.


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