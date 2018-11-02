» الذهب يرتفع 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم

02 نوفمبر 2018 - 01:59 م

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وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 618 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 529.75 جنيها

عيار 21: 618 جنيها

عيار 24: 706.25 جنيها

الجنيه الذهب: 4944

أوقية الذهب: 1234 دولار

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.