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"التعليم": إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في مصر خلال شهرين

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اغلاق مراكز الدروس الخصوصية
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وكالات - حنان حمدتو

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مجلس الوزراء

أولياء الأمور

مراكز الدروس الخصوصية

و زارة التربية والتعليم

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي حول توقف حملات وزارة التربية والتعليم لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، غير صحيح تمامًا.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، والتي تستغرق مدة أقصاها شهرين، مُشددةً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائياً، وأن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة، إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.


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