حقيقة الإعفاء من دفع فواتير المياه والكهرباء 4 أشهر

02 نوفمبر 2018 - 02:08 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية، بداية من شهر نوفمبر الجاري.

وتواصل المركز وفق بيان اليوم الجمعة، مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نفت كلتاهما تلك الأنباء بشكل قاطع ، وأكدت الوزارتان عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه، لمدة أربعة أشهر ابتداءً من شهر نوفمبر، وشددت كلتاهما على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهرياً، كالمعتاد ووفقاً لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والتي ستنتهي في 30 /6/ 2019.

ومن جانبها أكدت وزارة الإسكان، استمرارها أيضاً في تحصيل فواتير استهلاك المياه وفقاً لتسعيرة المياه خلال العام المالي (2018/2019)، والتي تم إقرارها في يونيو 2018.



