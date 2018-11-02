تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل لاعب في تركيا

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تريزيجيه

الموسم الجديد

قاسم باشا التركي

موقع هوسكورد

تواجد اللاعب محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي، على رأس قائمة أفضل لاعبي الدوري التركي؛ بعد مرور 10 أسابيع من انطلاق الموسم الجديد للدوري التركي.

وحصل "تريزيجيه" على 7.6 – 10 في التقييم الذى أعده موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص فى إحصائيات كرة القدم عن مستويات لاعبي أندية الدوري التركي بعد مرور 10 مراحل على انطلاق المسابقة.

وتمكن محمود تريزيجيه من تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى فى 10 مباريات خاضها مع قاسم باشا بمسابقة الدورى التركى وكان الموقع ذاته اختار في وقت سابق محمود تريزيجيه فى التشكيلة المثالية بمسابقة الدوري التركي عن شهر أكتوبر الماضي.

ويواصل تريزيجيه استعداداته لمواجهة فريق أنطاليا في بطولة الدوري.



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