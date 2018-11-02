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أول تصريح لـ"نتنياهو" عن خاشقجي

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أول تصريح لـ "نتنياهو" عن خاشقجي
أول تصريح لـ "نتنياهو" عن خاشقجي

عبد القادر وحيد- متابعات

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نتياهو

خاشقجي

عمل مروع

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده مطلع الشهر الماضي في إسطنبول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة "فارنا" البلغارية، أنه يدين مقتل الصحفي السعودي، لكنه قال إن المشكلة الأكبر التي تواجه المنطقة هي إيران.

وتأتي تصريحات نتنياهو، عقب تصريحات "يوفال شتاينتز" وزير الطاقة الإسرائيلي، من أن قتل الصحفي السعودي "عمل خسيس"، لكنه وصف إسرائيل بأنها أكثر اهتمامًا بتدعيم علاقات الخليج في صراعها ضد إيران.

بينما قالت صحيفة "إسرائيل بالعربية"، علي حسابها علي "تويتر"، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعًا ويجب التعامل معه بشكل مناسب.. ولكن في نفس الوقت أقول إنه مهم جدًا، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن السعودية ستبقى مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من قبل إيران".

وكانت النيابة العامة التركية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل خنقًا، ومن ثم تم تقطيع جثته.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن النيابة العامة، أنه "تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها".

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