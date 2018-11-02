«العميد» يتحدى طموح «زعيم الثغر»

02 نوفمبر 2018 - 02:24 م

يستدرج فى الخامسة والنصف مساء اليوم فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى، فى إطار مباريات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى، على استاد الدفاع الجوى.

المباراة هى الأولى للعميد لحسام حسن، بعدما تولى تدريب بيراميدز خلفا للأرجنتيني ريكاردو لافولبى، مما أدى لتوقف رصيده عند 16 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلى والزمالك.

فيما يدخل الاتحاد، المباراة برصيد 15 نقطة بعد أن حقق فوزا كبيرًا على الأهلى بنتيجة 4-3 لكنه تراجع وتعادل مع بتروجت، ثم خسر أمام الزمالك فى البطولة العربية، ويسعى لتحقيق الفوز لدخول المربع الذهبى.