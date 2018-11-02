إسرائيل تحيي الذكرى الـ101 لوعد بلفور

02 نوفمبر 2018 - 02:40 م

احتفلت إسرائيل اليوم، بذكرى وعد بلفور البريطانى الذى صدر فى عام 1917 ليملكها الأراضي الفلسطينية بسبب كون بريطانيا آنذاك قوة عظمى.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على حسابه على "تويتر": "نحيي اليوم الذكرى الـ 101 لإعلان بلفور الذي كان معلما رئيسيا في اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب اليهودي الطبيعي والتاريخي على أرض إسرائيل".

الجدير بالذكر أن هذا الوعد أصدرته الحكومة البريطانيّة خلال الحرب العالمية الأولى لإعلان دعم تأسيس "وطن قوميّ للشعب اليهوديّ" في فلسطين، التي كانت منطقة عثمانية ذات أقليّة يهوديّة (حوالي 3-5% من إجماليّ السكان) و نصها مترجماً إلى العربيّة : "تنظر حكومة صاحبة الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديّ، و ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر.»



