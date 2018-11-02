  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:31 م
بحث متقدم
أنباء عن هجوم استهدف حافلة للأقباط بالمنيا

7 قتلى و14 جريحا في هجوم استهدف حافلة للأقباط

الأهلي

تزايد أعداد جماهير الأهلي والأمن يسيطر على التفتيش

أول تصريح لـ "نتنياهو" عن خاشقجي

أول تصريح لـ"نتنياهو" عن خاشقجي

تريزيجيه

تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل لاعب في تركيا

الوزراء

حقيقة الإعفاء من دفع فواتير المياه والكهرباء 4 أشهر

أرشيفية

مفاجأة.. 320 ألف جنيه ..راتب مدرس " دروس خصوصية"

عفو أمريكي عن 8 دول للتعامل مع إيران

عفو أمريكي عن 8 دول للتعامل مع إيران

جماهير الاهلى

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء الترجي

كلوب وصلاح

"كلوب" يعلن موقف صلاح من مواجهة "أرسنال النني"

ماضي : هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي

ماضي: هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي

إسرائيل تحيي الذكرى الـ101 لوعد بلفور

عرب وعالم

وعد بلفور
وعد بلفور

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"أبو مازن": صفقة القرن لن تمر كما مر وعد بلفور

#

سلطنة عُمان: حان الوقت للاعتراف بوجود إسرائيل

#

السيسى: حرب أكتوبر لم تكن لاسترداد الأرض فقط

#

مئات الفلسطينيين في إسرائيل يحيون ذكرى الانتفاضة الثانية

فلسطين

اليهود

وعد بلفور

احتفلت إسرائيل اليوم، بذكرى وعد بلفور البريطانى الذى صدر فى عام 1917 ليملكها الأراضي الفلسطينية بسبب كون بريطانيا آنذاك قوة عظمى.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على حسابه على "تويتر": "نحيي اليوم الذكرى الـ 101 لإعلان بلفور الذي كان معلما رئيسيا في اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب اليهودي الطبيعي والتاريخي على أرض إسرائيل".

الجدير بالذكر أن هذا الوعد أصدرته الحكومة البريطانيّة خلال الحرب العالمية الأولى لإعلان دعم تأسيس "وطن قوميّ للشعب اليهوديّ" في فلسطين، التي كانت منطقة عثمانية ذات أقليّة يهوديّة (حوالي 3-5% من إجماليّ السكان) و نصها مترجماً إلى العربيّة : "تنظر حكومة صاحبة الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديّ، و ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر.»



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» توزيع أعمال منتدى فنون شباب العالم في شوارع شرم الشيخ بإشراف فودة
» الذهب يرتفع 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» خبر سار من وزيرة الصحة عن حملة "100 مليون صحة"
» "السكك الحديدية" تعلن عن إعادة تشغيل 11 قطارًا
» "أوزو" و"درس" على أعتاب منتخب الشباب
» غدًا.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث مسجد الاستقامة
» ضبط 8 طن لحوما فاسدة فى شبرا
» قرار جديد ضد قاتل والدته في سوهاج
» «أبو ريدة» يساند لاعبي الأهلي في نهائي أفريقيا
» أكل الوالد والوالدة المتوفيين صلاح لأعمالهما
» اهتمام إعلامي دولي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:10 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك