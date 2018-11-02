تزايد أعداد جماهير الأهلي والأمن يسيطر على التفتيش

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الأهلي
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برج العرب

محمد الشناوي

ملعب الجيش

توافدت جماهير النادي الأهلي إلى ملعب الجيش ببرج العرب لمساندة فريقهم في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر انطلاقه في التاسعة من مساء اليوم أمام الترجي التونسي.

وتسعي قوات الداخلية من ضبط دخول الجماهير إلى ملعب المباراة بينما تم تخصيص أمن النادي لضبط عملية وصول الجماهير إلى المدرجات.

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاعتماد على الحارس المخضرم محمد الشناوي في حراسة مرمى الفريق خلال لقاء الليلة.

شاهد..







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