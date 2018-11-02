مستقبل وطن يسداد مصروفات 600 طالب ويوزيع حقائب مدرسية بالسيدة زينب

02 نوفمبر 2018 - 03:15 م

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة برئاسة النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب حفل جماهيري بميدان السيدة زينب للإعلان عن قيام أمانة السيدة بسداد المصروفات لعدد 600 من الطلبة الغير قادرين بالدائرة وتوزيع الحقائب المدرسية على العديد من الطلبة.

وحضر الحفلة كل من النائب محمد شعبان عضو مجلس النواب عن الدائرة، وجمال حنفي عضو هيئة مكتب المحافظة و سيد هريسى أمين القسم ،

وأكد مسئولي الحزب بأن تحركهم تأتى فى إطار المبادرة التي أطلقها الحزب تحت مسمى "احنا معاك" والتي تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين.