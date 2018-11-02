  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:32 م
بحث متقدم
أنباء عن هجوم استهدف حافلة للأقباط بالمنيا

7 قتلى و14 جريحا في هجوم استهدف حافلة للأقباط

الأهلي

تزايد أعداد جماهير الأهلي والأمن يسيطر على التفتيش

أول تصريح لـ "نتنياهو" عن خاشقجي

أول تصريح لـ"نتنياهو" عن خاشقجي

تريزيجيه

تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل لاعب في تركيا

الوزراء

حقيقة الإعفاء من دفع فواتير المياه والكهرباء 4 أشهر

أرشيفية

مفاجأة.. 320 ألف جنيه ..راتب مدرس " دروس خصوصية"

عفو أمريكي عن 8 دول للتعامل مع إيران

عفو أمريكي عن 8 دول للتعامل مع إيران

جماهير الاهلى

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء الترجي

كلوب وصلاح

"كلوب" يعلن موقف صلاح من مواجهة "أرسنال النني"

ماضي : هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي

ماضي: هذا ما فعله "قنديل" عقب إطلاق سراحي

بالصور..

مستقبل وطن يسداد مصروفات 600 طالب ويوزيع حقائب مدرسية بالسيدة زينب

الصفحة الأخيرة

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن: المنطقة الصناعية بالصف تستوعب آلاف العمال

#

مساء اليوم : انطلاق دورى مستقبل وطن فى كرة القدم

#

"مستقبل وطن": نعمل على انضمام الكثير من الشباب للحزب

#

بالأسماء.. التشكيل الجديد لحزب «مستقبل وطن» بالقليوبية

السيدة زينب

مستقبل وطن

احنا معاك

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة برئاسة النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب حفل جماهيري بميدان السيدة زينب للإعلان عن قيام  أمانة السيدة بسداد المصروفات لعدد 600 من الطلبة الغير قادرين بالدائرة وتوزيع الحقائب المدرسية على العديد من الطلبة.

 وحضر الحفلة كل من  النائب محمد شعبان عضو مجلس النواب عن الدائرة، وجمال حنفي عضو هيئة مكتب المحافظة و سيد هريسى  أمين القسم ،

 وأكد مسئولي الحزب بأن تحركهم تأتى فى إطار المبادرة التي أطلقها الحزب تحت مسمى "احنا معاك" والتي تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين.


تقييم الموضوع:
بالصور.. مستقبل وطن يسدد مصروفات 600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالصور.. مستقبل وطن يسدد مصروفات 600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالصور.. مستقبل وطن يسدد مصروفات 600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالصور.. مستقبل وطن يسدد مصروفات 600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالصور.. مستقبل وطن يسدد مصروفات 600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالصور.. مستقبل وطن يسدد مصروفات 600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالصور.. مستقبل وطن يسدد مصروفات 600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالصور.. مستقبل وطن يسدد مصروفات 600 طالب ويوزع حقائب مدرسية


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» توزيع أعمال منتدى فنون شباب العالم في شوارع شرم الشيخ بإشراف فودة
» الذهب يرتفع 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» خبر سار من وزيرة الصحة عن حملة "100 مليون صحة"
» "السكك الحديدية" تعلن عن إعادة تشغيل 11 قطارًا
» "أوزو" و"درس" على أعتاب منتخب الشباب
» غدًا.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث مسجد الاستقامة
» ضبط 8 طن لحوما فاسدة فى شبرا
» قرار جديد ضد قاتل والدته في سوهاج
» «أبو ريدة» يساند لاعبي الأهلي في نهائي أفريقيا
» أكل الوالد والوالدة المتوفيين صلاح لأعمالهما
» اهتمام إعلامي دولي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:10 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك