7 قتلى و14 جريحا في هجوم استهدف حافلة للأقباط

02 نوفمبر 2018 - 03:26 م

ترددت أنباء عن هجوم استهدف حافلة للأقباط بالقرب من دير الأنبا صموائيل بالمنيا، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، بدون معرفة التفاصيل.

واسفر الهجوم عن 7 قتلى و14 جريحا ، بحسب تصريحات لرويترز.

من جانبه قال المهندس بيتر إلهامي المسئول الإعلامي لمطرانية مغاغة إنه أبلغ بوقوع حادث لأتوبيس رحلات لمجموعة من الأقباط بطريق دير "الأنبا صموئيل" وسقوط عدد من المصابين، ولا يعلم حتي الآن سبب الحادث الحقيقي أو وجود وفيات من عدمه، أو أن الهجوم كان إرهابيا أم حادث طريق، وسنوافيكم بالتفاصيل..