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ربة منزل تخدر "جواهرجي" لسرقة مشغولات ذهبية

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القبض على ربة منزل

سرقة جواهرجي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة, بالتعاون مع الأهالي, من إلقاء القبض على أخطر ربة منزل تخصصت في سرقة المشغولات الذهبية من داخل محال الصاغة بأسلوب «رش مادة مخدرة» علي صاحب المحل في البساتين.

بدأت الواقعة عندما تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بمعاونة الأهالي من ضبط "هند.م" 30 سنة، ربة منزل، لقيامهما برش جواهرجى بمادة مخدرة داخل المحل حتى تتمكن من الاستيلاء على المشغولات الذهبية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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