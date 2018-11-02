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«الحركة الوطنية»: شرم الشيخ تخطف أنظار العالم

الحياة السياسية

اللواء رءوف السيد
اللواء رءوف السيد

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الحركة الوطنية

اللواء رءوف السيد

وصف اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية»، الجلسات التحضيرية وورش العمل والاجتماعات الدائرة حاليًا والتي تجهز لانطلاق منتدى شباب العالم غدًا السبت بشرم الشيخ، بأنها أشبه بخلية نحل وأن الجميع يعملون بطموح وشغف ورغبة في تقديم صورة مشرفة أمام العالم، بأن المصريين قادرون على تغيير العالم بفكر وإرادة يمكنها تحدي المستحيل.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمشارك حاليًا في منتدى شباب العالم، والذي ينعقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مدينة السلام تخطف الآن أنظار العالم جراء ما تضمه من وفود دولية، ما قدم ويقدم مصر بأنها دولة شابة طموحة لديها الإرادة والقدرة على أن تكون منارة ومنصة للحوار والتفاعل والاختلاط والاحتكاك بثقافات الآخرين.

وأشاد في بيان له، بالشباب المشارك، مؤكدًا «أنني ألمح في عيونهم التحدي والشموخ والكبرياء والطموح لأنهم يعملون بحب ولديهم رغبة جامحة في التعبير عن أنفسهم وإخراج الطاقات الإبداعية المكبوتة بداخلهم، مشددًا على أن مثل هذه اللقاءات والمنتديات المحلية والعالمية التي يتبناها الرئيس السيسي، تعد جوهر التمكين وإعطاء الفرصة للشباب كي يتبوءوا المكانة التي يستحقونها.

 واختتم مؤكدًا: أنها أيضا فرصة للتدريب والتأهيل والتشجيع.


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