أول رد للكنيسة على حادث حافلة المنيا

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حادث

الكنيسة

المنيا

قالت الكنيسة المصرية، اليوم الجمعة، إن هجوما إرهابيا استهدف مسيحيين بمحافظة المنيا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة المصرية بولس حليم، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن حادثا إرهابيا تعرض له مسيحيون بمحافظة المنيا نتج عنه "سقوط شهداء ومصابين"، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات الأولية وجار متابعة إصدار بيانات بشأن ما حدث.

ولم يعط المتحدث باسم الكنيسة مزيدا من التفاصيل، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إن إرهابيين فتحوا النار على حافلة رحلات من محافظة سوهاج (جنوب)، كانت في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وقالت مصادر مسيحية منها فضائية "مي سات"، الخاصة: "وقوع 5 شهداء وعدد من المصابين في إطلاق نار على حافلة بطريق دير الأنباء صموئيل".

ويعد ذلك الهجوم الثاني خلال أقل من عام قرب الدير ذاته حيث قتل 29 وأصيب أكثر من 20 شخصا، في مايو الماضي، إثر هجوم مسلح استهدف حافلتين وسيارة نقل كانت تقل مسيحيين بمحافظة المنيا إلى الدير نفسه، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.

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