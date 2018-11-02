» أرقام 14 مواجهة بين الأهلي والترجي التونسي

02 نوفمبر 2018 - 04:40 م

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، فى التاسعة مساءً، على ملعب «برج العرب»، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الترجى لنهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب أول أغسطس الأنجولى، بينما تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى.

واستعرض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي أبرز الحقائق المتعلقة بمباراة الأهلي والترجي.

يتقابل الأهلي والترجي للمرة الـ 15 فى تاريخ مشاركتهما بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق وأن التقى الفريقان فى 14 مباراة أبرزها مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب "برج العرب" بنتيجة 1 – 1، ونجح الأهلي فى قلب الطاولة بملعب "رادس"، وحقق الفوز 2-1.

خلال المواجهات الـ14 السابقة فى دورى أبطال أفريقيا، كان التعادل النتيجة الأكثر تكراراً بينهما بـ6 مرات، فيما فاز الأهلى 5 مرات ثلاثة منها سجلت فى ملعب رادس، والترجى 3 مرات آخرها فى نسخة 2011 لحساب إياب نصف النهائى وجاءت على ملعبه وبين جماهيره.

يخوض الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه وقد حقق اللقب فى 8 مناسبات منها (ويعتبر الرقمان قياسيين فى تاريخ البطولة)، أما الترجى فهذه المرة السابعة له فى النهائي، وقد كسب اللقب مرتين وخسره فى 4 مرات آخرها أمام الأهلي بالذات.

تواجد الأهلي والترجي فى نفس المجموعة الأولى لدور المجموعات، وكعادته تعادل الأهلى 0-0 على ملعبه قبل أن يحقق الانتصار الصعب على الترجى في ملعب "رادس" بهدف دون مقابل سجله المهاجم المغربى وليد أزارو.