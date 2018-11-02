سقوط 4 عاطلين قبل ترويجهم "حشيش" وأقراصا مخدرة بالإسماعيلية

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القبض
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الإسماعيلية

بانجو

القبض علي 4 عاطلين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام, من إلقاء القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "محمد.ع.أ" 28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ج.ا"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "السيد.ع.ع" 36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته 30 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "كريم.ط.ا" 25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 125 قرصا مخدرا وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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