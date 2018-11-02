» إصابة ضابط و5 مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي

02 نوفمبر 2018 - 04:53 م

أصيب 5 من أفراد الشرطة، وضابط، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أمن مركزي، على الطريق الصحراوي الغربي في قنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا من د. محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بإصابة النقيب محمود مسعود النجار، بجرح قطعي في الأذن اليسرى، وكل من المجندين، مصطفى أحمد حسين، بنزيف في المخ، ومحمود عبدالسلام محمود، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد فوزي محمد، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصلاح محمد، بسحجات وكدمات، ومحمد عمر علي بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وتحرير محضر بالواقعة.