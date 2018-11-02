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وتركيا ترد بالمثل..

أمريكا ترفع العقوبات عن وزيري الداخلية والعدل التركيين

عرب وعالم

أردوغان وترامب وبرانسون
أردوغان وترامب وبرانسون

وكالات - خالد الشرقاوي

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أمريكا

تركيا

عقوبات

قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة رفعت العقوبات، اليوم الجمعة، عن وزيرة الأمن الداخلي ووزير العدل الأمريكيين بعد دقائق من رفع واشنطن العقوبات عن وزيرين تركيين.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات على كيرستشن نيلسن وجيف سيشنز التي تضمنت حظر دخولهما البلاد وتجميد أرصدتهما في تركيا رفعت ردا على التحرك الأمريكي.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية في تركيا في أغسطس آب بسبب احتجاز تركيا للقس الأمريكي آندرو برانسون الذي أفرج عنه الشهر الماضي.


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