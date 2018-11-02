  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:35 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول تعليق من «السيسي» على مقتل أقباط بالمنيا

خاشقجي

مستشار أردوغان: تم تقطيع جثة خاشقجي وإذابتها

الاهلى

«الكاف» يعاقب الترجي قبل مواجهة الأهلي

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

السفارة الإسرائيلية: متعاطفون مع مصر ضد الإرهاب

خاشقجي وترامب وبن سلمان

قرار أمريكي جديد ضد المتورطين في مقتل خاشقجي

بولس حليم

أول رد للكنيسة على حادث حافلة المنيا

الاهلى والترجى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

اطلاق النار علي دير الانيا صاموئيل

شاهد.. الصورة الأولى من الهجوم على حافلة الأقباط

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

مقتل 7 وإصابة 13 في هجوم استهدف حافلة للأقباط بالمنيا

الوزراء

حقيقة الإعفاء من دفع فواتير المياه والكهرباء 4 أشهر

السفارة الإسرائيلية: متعاطفون مع مصر ضد الإرهاب

آخر الأخبار

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة
السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

تكشفه إسرائيل.. فيديو يُنشر لأول مرة بعد اغتيال السادات

#

الرئيس السيسي: نسعى لتنفيذ مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب،

#

وزير إسرائيلي أسبق: لهذا أرفض السلام مع مصر

#

"السيسي" يستحق جائزة نوبل للسلام لهذه الأسباب

إسرائيل

هجوم

المنيا

السفارة الإسرائيلية

قدمت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تعازيها للشعب المصري ولأهالي ضحايا الحادث الإرهابي الي استهدف حافلة تنقل أقباط من دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وقالت السفارة الإسرائيلية، بحسب منشور عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، "إننا نعرب عن تعاطفنا مع مصر وشعبها حيال الهجوم الإرهابي البشع الذي حصد أرواح مصريين أبرياء، إن جميع دول العالم ملزمة بالعمل سوية لقطع دابر الإرهاب المقيت واجتثاث الكراهية".

وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان رسمي، استهداف مجهولين أتوبيس رحلات في طريق عودته من دير "الأنبا صموئيل" في مركز العدوة، وأسفر الحادث عن مقتل 7 مواطنين وإصابة 13 آخرين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، حالة الطوارئ بمستشفيات "العدوة وبني مزار ومغاغة"، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، وجار المتابعة لتداعيات الحادث وأسبابه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
» أرقام 14 مواجهة بين الأهلي والترجي التونسي
» السعودية تعترض صاروخ حوثي باتجاه نجران
» أمريكا ترفع العقوبات عن وزيري الداخلية والعدل التركيين
» إصابة ضابط و5 مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي
» ربة منزل تخدر "جواهرجي" لسرقة مشغولات ذهبية
» مقتل 10 مدنيين في هجوم للنظام السوري على إدلب
» «مرتجي» يطالب لاعبي الأهلي بنسيان هذا الأمر
» السحر يجبر سائقا على إنهاء حياة بائع بالمعادي
» مصرع مجند شرطة بعد مشادة مع زملائه
» رسالة «تريزيجيه» إلى لاعبي الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك