السفارة الإسرائيلية: متعاطفون مع مصر ضد الإرهاب

02 نوفمبر 2018 - 05:00 م

قدمت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تعازيها للشعب المصري ولأهالي ضحايا الحادث الإرهابي الي استهدف حافلة تنقل أقباط من دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وقالت السفارة الإسرائيلية، بحسب منشور عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، "إننا نعرب عن تعاطفنا مع مصر وشعبها حيال الهجوم الإرهابي البشع الذي حصد أرواح مصريين أبرياء، إن جميع دول العالم ملزمة بالعمل سوية لقطع دابر الإرهاب المقيت واجتثاث الكراهية".



وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان رسمي، استهداف مجهولين أتوبيس رحلات في طريق عودته من دير "الأنبا صموئيل" في مركز العدوة، وأسفر الحادث عن مقتل 7 مواطنين وإصابة 13 آخرين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، حالة الطوارئ بمستشفيات "العدوة وبني مزار ومغاغة"، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، وجار المتابعة لتداعيات الحادث وأسبابه.



