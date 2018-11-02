«الكاف» يعاقب الترجي قبل مواجهة الأهلي

02 نوفمبر 2018 - 05:07 م

قررت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، توقيع غرامة مالية على فريق الترجي التونسي تصل إلى 300 ألف دولار ولعب مباراتين بدون جمهور في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا مع إيقاف التنفيذ.

ويأتي ذلك بسبب شغب الجماهير خلال لقاء بريميرو دي أجوستو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب رادس.

ومن المقرر أن يتم غلق جزء من ملعب رادس في الجهة اليمنى خلال مباراة الإياب أمام الأهلي بنهائي البطولة حيث طلب الكاف ترتيبات أمنية مشددة خلال اللقاء.

جاء ذلك قبل لقاء الأهلي والترجي مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.