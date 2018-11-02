  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول تعليق من «السيسي» على مقتل أقباط بالمنيا

خاشقجي

مستشار أردوغان: تم تقطيع جثة خاشقجي وإذابتها

الاهلى

«الكاف» يعاقب الترجي قبل مواجهة الأهلي

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

السفارة الإسرائيلية: متعاطفون مع مصر ضد الإرهاب

خاشقجي وترامب وبن سلمان

قرار أمريكي جديد ضد المتورطين في مقتل خاشقجي

بولس حليم

أول رد للكنيسة على حادث حافلة المنيا

الاهلى والترجى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

اطلاق النار علي دير الانيا صاموئيل

شاهد.. الصورة الأولى من الهجوم على حافلة الأقباط

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

مقتل 7 وإصابة 13 في هجوم استهدف حافلة للأقباط بالمنيا

الوزراء

حقيقة الإعفاء من دفع فواتير المياه والكهرباء 4 أشهر

«الكاف» يعاقب الترجي قبل مواجهة الأهلي

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسالة "أبوتريكة" للاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي

#

وزير الشباب يحضر التدريب الأخير للأهلى

#

الأهلي يرحب بالترجي قبل موقعة برج العرب

#

"وليد سليمان" أفضل من "البلايلي" حسب إحصائيات "الكاف"

المصريون

الاهلى

الترجى

قررت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، توقيع غرامة مالية على فريق الترجي التونسي تصل إلى 300 ألف دولار ولعب مباراتين بدون جمهور في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا مع إيقاف التنفيذ.

ويأتي ذلك بسبب شغب الجماهير خلال لقاء بريميرو دي أجوستو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب رادس.

ومن المقرر أن يتم غلق جزء من ملعب رادس في الجهة اليمنى خلال مباراة الإياب أمام الأهلي بنهائي البطولة حيث طلب الكاف ترتيبات أمنية مشددة خلال اللقاء.

جاء ذلك قبل لقاء الأهلي والترجي مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
» أرقام 14 مواجهة بين الأهلي والترجي التونسي
» السعودية تعترض صاروخ حوثي باتجاه نجران
» أمريكا ترفع العقوبات عن وزيري الداخلية والعدل التركيين
» إصابة ضابط و5 مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي
» ربة منزل تخدر "جواهرجي" لسرقة مشغولات ذهبية
» مقتل 10 مدنيين في هجوم للنظام السوري على إدلب
» «مرتجي» يطالب لاعبي الأهلي بنسيان هذا الأمر
» السحر يجبر سائقا على إنهاء حياة بائع بالمعادي
» مصرع مجند شرطة بعد مشادة مع زملائه
» رسالة «تريزيجيه» إلى لاعبي الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك