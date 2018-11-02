» السعودية تعترض صاروخ حوثي باتجاه نجران

02 نوفمبر 2018 - 05:07 م

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن قوله إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة السادسة وسبع عشرة دقيقة من يوم الجمعة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل الأراضي اليمنية، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران.

وقال إنه لم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.

وأشار إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة بلغ حتى الآن 206 صواريخ، تسببت بمقتل 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وجرح المئات.