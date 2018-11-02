تعرف على أسماء ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل

02 نوفمبر 2018 - 05:31 م

كشفت مصادر كنسية عن أسماء الذين لقوا مصرعهم اليوم في حادث دير الأنبا صموئيل، الذين بلغ عددهم 7 أشخاص حتى الآن.

وقالت المصادر, في تصريح صحفي, إن الذين فارقوا الحياة, هم فادي باسم شكرى، وصفاء فؤاد جمال، ونانسي رزق، ودميانة كمال يوسف، ويوسف رضا يوسف، ويوستينا نادى يوسف.

وأكدت المصادر الكنسية, أنهم كانوا فى رحلة إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وتم إطلاق النار عليهم فى محيط الدير.

يذكر أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد أعلن، في بيان رسمي، استهداف مجهولين أتوبيس رحلات في طريق عودته من دير "الأنبا صموئيل" في مركز العدوة، وأسفر الحادث عن مقتل 7 مواطنين وإصابة 13 آخرين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، حالة الطوارئ بمستشفيات "العدوة وبني مزار ومغاغة"، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، وجار المتابعة لتداعيات الحادث وأسبابه.