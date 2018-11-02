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ضبط عاملة تمارس الرذيلة بـ400 جنيه فى الساعة

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الغردقة

ممارسة الرزيلة

ضبط عاملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الجمعة، من ضبط عاملة فى إحدى الكافتيريات لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي 400 جنيه في الساعة، وذلك داخل إحدى الشقق المفروشة بالغردقة.

 كان العميد مدحت منتصر مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من  العميد عبد الله عباس رئيس مباحث قسم الآداب، يفيد بتمكن الرائد محمود الغرباوى والنقيب محمد حسام معاون مباحث قسم الآداب، من ضبط المدعوة "إكرام . م" 30 سنة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب وذلك أثناء تواجدها في إحدى الشقق بصحبة شاب بالغردقة.

 وبمواجهتها اعترفت بممارستها الرذيلة مع الشاب مقابل 400 جنيه في الساعة الواحدة، وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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