غدا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الدقي"

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محاكمة

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جنايات الجيزة

محاكمة متهم

احداث عنف الدقى

تنظر غدا السبت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في أحداث عنف الدقي .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار ود.خالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أصدرت حكمها على 16 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات، في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع عام 2015

وقضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالمؤبد، بينما عاقبت متهما بالسجن 10 أعوام في القضية، ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة.


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